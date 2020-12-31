Турин, Италия, 31 декабря, 2020, 16:19 — ИА Регнум. 26-летний фланговый нападающий туринского «Ювентуса» и национальной сборной Италии Федерико Бернандески может продолжить карьеру в Германии. На футболиста претендует берлинская «Герта», сообщается на портале Transfermarkt.

Цитаата из видео на YouTube Федерико Бернандески

Трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бернандески принял участие в 29-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился забитым мячом и голевой передачей.

Бернандески перешел в «Ювентус» из «Фиорентины» летом 2017-го года за 40 миллионов евро.