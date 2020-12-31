Вашингтон, 31 декабря, 2020, 16:00 — ИА Регнум. Свыше 229 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом было выявлено на территории США за минувшие сутки. Об этом 31 декабря сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 229 042 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 19,7 млн.

Также сообщается, что за это же время в США 3744 пациента скончались от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов превысило 342 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено свыше 201 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

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