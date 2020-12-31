Вашингтон, 31 декабря, 2020, 15:31 — ИА Регнум. Федеральный суд США в штате Флорида отклонил иск американской компании Apple против стартапа Corellium. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Компания Corellium является разработчиком виртуальной версии операционной системы Apple iOS. Проект Corellium позволяет создавать «виртуальные» копии смартфонов iPhone, запуская операционную систему iOS на оборудовании сторонних производителей.

Основными клиентами Corellium являются правительственные и финансовые учреждения, а также свободные специалисты в области кибербезопасности. Проект Corellium позволяет экспертам находить уязвимости в программном обеспечении Apple, которыми могут воспользоваться злоумышленники.

В Apple утверждали, что Corellium без разрешения скопировала операционную систему iOS, нарушив авторские права компании. Однако окружной судья США Рожни Смит вынес решение в пользу Corellium, объяснив, что эта компания не пытается создать конкурирующий продукт.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в июле 2020 года компания Apple запустила программу поиска уязвимостей Security Research Device, предназначенную для повышения безопасности смартфонов iPhone.