Новокузнецк, Кемеровская область, 31 декабря, 2020, 15:29 — ИА Регнум. В Новокузнецке сегодня, 31 декабря, в одном из многоквартирных жилых домов на улице Тореза произошел пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

К моменту прибытия пожарных из окна квартиры на втором этаже шел густой дым, в подъезде наблюдалось плотное задымление. С верхних этажей по лестничным маршам были спасены десять человек. Ещё двух человек из квартиры на третьем этаже спасли, используя автолестницу.

Уточняется, предварительная причина возгорания — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.