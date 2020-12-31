Москва, 31 декабря, 2020, 15:09 — ИА Регнум. Российская теннисистка Елена Веснина, являющаяся чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, объявила о возобновлении своей спортивной карьеры. Она написала об этом 31 декабря на своей странице в соцсети Instagram.

Charlie Cowins Елена Веснина

«Я возвращаюсь в Тур WTA (Женской теннисной ассоциации)! Как многие, наверное, догадывались, но теперь хочу с вами официально поделиться этой новостью», — написала в своем сообщении 34-летняя спортсменка.

При этом она уточнила, что позднее сообщит на каком турнире она будет снова выступать, так как календарь WTA еще находится на стадии обсуждений и подчеркнула, что это точно произойдет в 2021 году.

Отметим, последний официальный матч Елена Веснина провела на турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» в 2018 году. При этом во время своей игровой карьеры она трижды выигрывала турниры «Большого шлема» в парном разряде и один раз в миксте.