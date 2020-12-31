Москва, 31 декабря, 2020, 14:59 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе, рассказал про свои планы на 2021 год. Его слова 31 декабря приводит пресс-служба UFC.

Джордж Уэсли Беллоуз. Ночной клуб. 1907

«Горжусь тем, что выиграл чемпионский титул, не проиграв в октагоне UFC. Для меня большая честь встать в один ряд с Хабибом (Нурмагомедовым), Кейном (Веласкесом) и Исраэлем (Адесаньей)», — заявил он.

Также Ян добавил, что данное обстоятельство является для него ещё большей мотивацией, так как он понимает, что провел серьезную работу и при этом учитывает, что в дивизионе много претендующих на его место бойцов, а потому нельзя расслабляться, будучи чемпионом UFC.

«Моей целью в UFC было выиграть пояс, когда я сделал это, у меня появилась еще одна цель — зачистить дивизион и установить рекорд по защитам титула», — указал российский боец.

«Думаю, что в 2021 году передо мной будут стоять еще более крупные задачи и свершения. Вы точно услышите новости от меня. В 2021 году планирую провести три боя», — также добавил он.

Кроме того, Ян уточнил, что с учетом мировой эпидемиологической остановки строить какие-либо планы крайне сложно, однако он очень хочет начать в январе 2021 года тренироваться и затем выйти в октагон.

Напомним, 27-летний Петр Ян стал чемпионом UFC на турнире UFC 251 в июле текущего года, когда победил бразильца Жозе Алдо техническим нокаутом.