Киев хочет очень «динамичных и драйвовых» отношений с Вашингтоном – Кулеба
Киев, 31 декабря, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Рок-н-ролла, динамичных и драйвовых отношений с США ожидает Киев при новом президент США Джо Байдене. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Телевизионной службе новостей (ТСН), опубликованном 31 декабря.
По словам Кулебы стопроцентным приоритетом отношений между странами является «безопасность». Министр отметил, что США могут серьезно помочь «укреплению страны изнутри», в реализации реформ. Что касается экономической стороны отношений Киева и Вашингтона, Кулеба отметил инвестиции в Украину и торговлю на мировых рынках.
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Напомним, ранее в посольстве США на Украине сообщили, что с 2014 года предоставили Украине более $4,1 млрд.