Кострома, 31 декабря, 2020, 14:08 — ИА Регнум. Руководитель Костромастатата Ирина Половникова рассказала корреспонденту ИА REGNUM о первых экономических и социальных итогах 2020 года в регионе — ситуации с безработицей, платными услугами населению и традиционными отраслями экономики Костромской области, а также ответила на вопрос о том, что интересного узнают россияне после подведения итогов Всероссийской переписи населения в 2021 году.

Ирина Половникова — руководитель Костромастата — территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Костромской области

ИА REGNUM: Ирина Папиевна, как пандемия сказалась на экономике Костромской области? Что говорит об этом статистика?

Объективно оценить состояние экономики региона мы сможем лишь во втором полугодии 2021 года, к этому времени будет готова первая оценка основного экономического показателя — валового регионального продукта. На сегодняшний день мы располагаем оперативными данными за 11 месяцев 2020 года. Говорить о том, что пандемия повлияла на все виды экономической деятельности нельзя — проблемы некоторых отраслей не были связаны с событиями текущего года, к тому же, «просели» далеко не все сферы.

ИА REGNUM: Что пострадало заметнее всего?

Достаточно серьёзно — на 11,6% с начала текущего года (данные приведены за 11 месяцев 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года — ИА REGNUM) снизился объём платных услуг, оказанных населению. Наибольшее снижение ожидаемо дали организации культуры, объём платных услуг по ним снизился почти в два раза. Заметное снижение мы наблюдаем по туристическим (62% к 2019 году), гостиничным услугам (76%), физкультуре и спорту (69%), медицине (88%), системе образования (73,8%). При этом, значительного уменьшения объёмов оборота розничной торговли не произошло, за 11 месяцев индекс оборота составил 99,4% в сравнении с 2019 годом.

ИА REGNUM: Ситуация с традиционным для Костромской области лесопромышленным комплексом обстояла сложнее?

Причин для волнений по лесозаготовке никаких нет. Оборот лесозаготовительных предприятий с начала года возрос на 12,8% — до 4,6 миллиарда. На деревообрабатывающей промышленности сказалась как временная остановка производства, так и ситуация, сложившаяся на рынке. Индекс промышленного производства за 11 месяцев сократился на 4%, но это всё-таки не те объёмы падения, которые мы видим по платным услугам. Возможно, спрос на продукцию наших предприятий несколько снизился.

ИА REGNUM: Производство ювелирных изделий по последним данным в области уменьшилось на 23,4%. Однако, есть основания полагать, что проблемы отрасли связаны не только с пандемией, но и с ослаблением курса рубля и падением доходов населения. Может ли отрасль не восстановиться даже с окончанием пандемии?

Да, эта цифра по падению производства не радует нас, но она ожидаема. Рост цены на золото и снижение доходов населения, безусловно, сыграли свою роль. Пандемия высветила эти проблемы. Думаю, ювелирной промышленности на восстановление понадобится больше времени, чем другим видам экономической деятельности. Сколько — сложно сказать. Статистика не делает прогнозов, мы подводим итоги того, что уже произошло. Во всяком случае, окончание пандемии — не единственное условие для восстановления объёмов производства.

Не сомневаюсь, что ювелиры адаптируются к сложившимся условиям. Возможно, им придётся выпускать иные ювелирные изделия, чем сегодня. Здесь есть ещё один момент — к сожалению, в мире нет ничего постоянного, мода и запросы людей меняются, и небольшим предприятиям будет сложнее выдерживать конкуренцию рядом с гигантами. Чтобы адаптировать продукцию, нужны художники, специалисты — всё это большие затраты, которые может позволить себе не каждый.

ИА REGNUM: Как изменилась жизнь костромичей в 2020 году, что об этом говорят числа статистики?

У нас уменьшилась реальная заработная плата (показатель, рассказывающий, сколько товаров и услуг может приобрести человек на зарплату — ИА REGNUM) из-за того, что в этом году увеличился индекс потребительских цен. За 11 месяцев 2020 года он составил 104,3%, в то время как годом ранее был ниже на 1%.

Численность занятого населения за 10 месяцев текущего года снизилась на 0,5%, но в этой ситуации виновна не пандемия — население стареет, трудоспособных граждан становится меньше. Кроме этого, новые технологии потихоньку входят в нашу жизнь, производство некоторых видов продукции не требует участия человека в той степени, как это было ранее. Среднемесячная заработная плата увеличилась незначительно на 0,8% за январь-октябрь и составила 31 тысячу 44 рубля. Отмечу, что в этом году сложилась очень непростая ситуация на рынке труда — значительно увеличилось число безработных, на конец ноября в государственной службе занятости таких было зарегистрировано более 15 тысяч человек.

ИА REGNUM: Вроде бы ситуация с безработицей логична — увеличению числа безработных поспособствовали трудности в экономике. Вы видите в этом что-то необычное?

Поясню. Конкретно по безработным статистики располагают не только числом людей, которые обратилась в службу занятости. Ежемесячно мы проводим выборочное статистическое обследование «участие в рабочей силе», которое позволяет нам понимать реальное количество безработных в регионе. Раньше разрыв между данными о числе официально зарегистрированных безработных и данными, которые мы имели по результатам нашей работы, мог достигать 4−5 раз. Сейчас данные практически совпадают, то есть мы все видим реальную картину.

ИА REGNUM: Все ли эти люди действительно потеряли работу во время пандемии?

Вот тут начинается самое интересное. Большинство предприятий, приостановивших деятельность, старались сохранить рабочий коллектив. Внушительная доля зарегистрированных безработных, на наш взгляд, — это те люди, которые работали без оформления, так называемый «серый сектор». Работодатель, у которого они работали без официального оформления, предложил им минимальную оплату труда, и люди решили, что им выгоднее получать пособие по безработице, не прилагая усилий. К тому же государственнаяслужба занятости проводит бесплатное переобучение безработных — люди этим пользуются. Зарегистрировавшись в службе занятости можно получить знания за счёт государства.

Читайте также: Костромских безработных обучат за счёт бюджета регионаИА REGNUM: Власти региона меняют подход к переобучению безработных — госпрограммы поддержки занятости теперь будут адресными — настроенными под конкретные запросы руководителей крупных предприятий. Получается, на выходе человек получает 100% гарантию трудоустройства. Значит ли это, что люди будут активнее обращаться в службы занятости, поскольку условия поиска работы с учётом этих изменений стали намного интереснее?

Считаю, что на этот вопрос сможет ответить именно служба занятости. Недавно мы опубликовали результаты выборочного статистического наблюдения участия населения в рабочей силе за 2019 год, из которого следует, что за новой работой в государственную службу занятости костромичи шли в последнюю очередь. Почти 80% опрошенных респондентов искали работу по знакомым и родственникам, 34% говорили напрямую с работодателями, 21% искал вакансии через интернет и только 12% обращались в госслужбу занятости. Адресный подход может вернуть интерес к центрам занятости. Впрочем, поиск работы через интернет и родственников тоже никуда не уйдёт.

ИА REGNUM: Поговорим о причинах расхождений в «коронавирусной» статистике. Например, в Костромской области оперштаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции утверждает, что течение болезни практически у всех умерших с COVID-19 осложнили сопутствующие заболевания, в то время как Росстат сообщает о том, ни в одном из случаев COVID-19 существенно не обострил течение смертельно опасных болезней у пациентов.

Как учитывалась смертность до событий 2020 года? Умирал человек, врач определял причину его смерти и выписывал первоначальное свидетельство о смерти. В отдельных случаях информация уточнялась — и если, например, вскрытие показывало другую причину, мы получали окончательное свидетельство о смерти с уже другими данными. Методология учёта не менялась, она была такой всегда. Оперативный штаб оперирует быстрыми данными, которые затем могут быть уточнены. Росстат же получает конечную информацию. Поэтому данные всегда будут расходиться, я бы удивилась, если бы они совпали.

ИА REGNUM: В 2021 году пройдёт Всероссийская перепись населения. Насколько важно это мероприятие, учитывая, что в следующем году будет понятна большая часть последствий пандемии — как экономических, так и социальных?

Перепись населения позволяет получить информационную базу, которой в дальнейшем для формирования национальных проектов и мер поддержки будет пользоваться Правительство. В 2022 году, когда будут обработаны все данные, мы узнаем много интересного. В частности, только перепись может дать полную картину об уровне образования населения. Никто не может сегодня ответить на вопрос, какими языками пользуется население России, есть ли потребность в развитии национальных школ или в этом нет необходимости. Какие источники средств к существованию есть у наших граждан? Что происходит с маятниковой миграцией? Каков состав семьи, сколько у нас мам-одиночек и отцов — одиночек? Мы знаем всё о благоустройстве многократных жилых домов, а по частному сектору такой информации нет. Пока мы не проведем очередную перепись населения, все эти вопросы будут оставаться без ответов. Когда будут итоги, мы сможем сравнить их с 2010 годом и понять, насколько нам помогли исправить демографическую ситуацию в регионе национальные проекты по поддержке материнства и детства. Это очень важно.

Спасибо за интервью, Ирина Папиевна.