Таруса, Калужская область, 31 декабря, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Лобовое столкновение автомобилей Audi 8 и инкассаторской ГАЗели произошло на 82 км автодороги «Калуга-Таруса-Серпухов» в Калужской области 31 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

40.mchs.gov.ru На месте ДТП

В результате ДТП погибла 16-летняя девочка. Четыре человека травмированы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Прокурор Тарусского района координирует работу правоохранительных органов на месте дорожного происшествия.