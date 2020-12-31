Кострома, 31 декабря, 2020, 13:42 — ИА Регнум. В Костроме от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончался 41-летний проректор Костромской духовной семинарии по воспитательной работе — сообщает Костромская митрополия.

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Виталий Бабушкин почувствовал себя плохо 4 декабря и после поднятия температуры был госпитализирован в городскую больницу Костромы.

«Все мы надеялись, что он поправится. Отец Виталий отличался крепким здоровьем, вёл трезвенный образ жизни», — отмечают в митрополии.

После того как состояние больного ухудшилось, его направили в реанимацию Окружной больницы Костромского Округа No 2. Священнослужитель скончался вечером 29 декабря.

Как отмечает издание «Ахилла», в декабре Виталий Бабушкин стал как минимум восемнадцатым священником Русской православной церкви, скончавшимся от осложнений, вызванных COVID-19.

О других летальных исходах среди священнослужителей, переболевших новой коронавирусной инфекцией, в Костромской митрополии не сообщали.

По данным оперативного штаба за весь период пандемии в Костромской области скончались 226 больных с диагнозом COVID-19. В большинстве случаев это были пожилые люди, чьё течение болезни осложнили хронические заболевания. Однако в отдельных случаях новая инфекция становилась причиной смерти молодых людей. Так, в октябре костромские СМИ сообщили о кончине проректора по административно-хозяйственной части Костромского государственного университета Романа Тарасова. На момент смерти ему было 39 лет.