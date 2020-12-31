Ереван, 31 декабря, 2020, 14:26 — ИА Регнум. В Армении за сутки выявили 531 носителя SARS-CoV-2, сообщили 31 декабря в пресс-службе министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в республике зарегистрировали 159 409случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 2823 из которых оказались смертельными (за сутки было зарегистрировано 16 летальных исходов).

142 801 инфицированный SARS-CoV-2 преодолел инфекцию (за сутки выздоровели 957 человек).

В настоящее время13 101 инфицированный проходит лечение. За весь период эпидемии в Армении провели 593 903 тестирования на SARS-CoV-2, 2855 из которых пришлись на прошлые сутки.

Дополнительно сообщается, что в Армении в минувшие сутки зарегистрировали пять смертей пациентов, переболевших COVID-19, но умерших из-за других болезней. В Армении с начала пандемии зарегистрировали684 подобных случая смерти.