Ростов-на-Дону, 31 декабря, 2020, 13:32 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки после COVID-19 выписаны с выздоровлением 464 пациента. С начала пандемии смогли победить коронавирус 42 тыс. 108 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

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Напомним, что за весь период пандемии число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 51 тыс. 651 человека. Более 2 тыс. жителей Дона стали жертвами COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне пандемии наступающий 2021 год губернатор Ростовской области Василий Голубевобъявил Годом первичной медико-санитарной помощи.