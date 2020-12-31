Москва, 31 декабря, 2020, 13:30 — ИА Регнум. На долю отечественных фильмов в кинопрокате 2020 года придётся около половины от общего числа показов. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в интервью агентству ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

В 2019 году доля отечественных фильмов в российском прокате составила около 28%. Любимова заявила, что в 2020 году этот показатель может вырасти до 50%.

Одной из причин роста доли отечественных фильмов в российском прокате министр назвала последствия пандемии новой коронавирусной инфекции. Из-за эпидемии многие крупные зарубежные премьеры были перенесены на 2021 или 2022 год.

Любимова добавила, что в начале 2021 года в Минкульте РФ оценят потери кинематографической отрасли от пандемии коронавирусной инфекции. Министр отметила, что для восстановления отрасли потребуется дополнительная поддержка в период с 2021 по 2023 год.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в декабре президент России Владимир Путинпоручил правительству предоставить учреждениям культуры в 2021 и 2022 годах субсидии на выполнение госзадания в размере не ниже уровня 2020 года.