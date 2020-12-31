Москва, 31 декабря, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Заявление российского вице-премьера Виктории Абрамченко о том, что базовые продукты в России подорожали из-за увеличения их стоимости на мировых рынках, ослабления рубля и повышения расходов производителей на покрытие издержек, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 31 декабря в социальной сети Facebook.

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«Скромно умалчивают, что существует повышение цен на топливо, электричество, налоги, акцизы», — написал German M.

Многие пользователи отметили, что подобные причины лежат на поверхности о разговор о них не стоит потраченного времени.

«Для таких банальных заявлений не нужно быть вице-премьером, достаточно старшеклассником», — считает Андрей Г.

Но нашлись и те, кто не согласился с данным утверждением Абрамченко. По видению данных граждан мировые рынки не могли оказать столь серьёзного влияния на цены в российских продуктовых магазинах.

«Яйца на мировых рынках не дорожали. Почему вы всё время врёте? Доллар подешевел к евро на 15% за год. В Америке хоть что-нибудь подорожало?» — задаётся вопросом Алексей К.

Отдельные пользователи отметили, что цены в России имеют только одну тенденцию — к росту. Поэтому любые обоснования роста цен из-за тех или иных причин не стоит внимания, считают люди, потому что бывают, как негативные, так и позитивные изменения, но на снижение цен это почему-то влияния не оказывает.

«Цены в России, как максимальный термометр. Если мировые цены растут, у нас тоже растут, но если падают, то у нас остаются на прежнем уровне», — поделился Михаил Б.

Напомним, 30 декабря российский вице-премьер Виктория Абрамченко заявила о том, что базовые продукты в России подорожали из-за увеличения их стоимости на мировых рынках, ослабления рубля и повышения расходов производителей на покрытие издержек.