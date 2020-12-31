Луганск, 31 декабря, 2020, 13:28 — ИА Регнум. В январе 2021 года ожидаются поставкипервой партии вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Луганскую Народную Республику, сообщилглава Республики Леонид Пасечник. Заявление лидера ЛНР было опубликовано 31 декабря «Луганским информационным центром».

Gamaleya.org Российская вакцина от коронавируса «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

Глава республики напомнил, что Российская Федерация неоднократно оказывала Луганской Народной Республике помощь в трудную минуту и пандемия коронавируса не стала исключением. На протяжении года из РФ в ЛНР регулярно поставлялось медицинское оборудование и медикаменты, чтопо словамглавы республики позволилодержать эпидемиологическую ситуацию под контролем.

«Мы обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить республике вакцину от COVID-19 и нас в очередной раз услышали и поддержали. Первая партия Sputnik V в республике ожидается в январе 2021 года», — заявил Пасечник.

Глава республики отметил, что в первую очередь будут вакцинированы категории граждан из зоны риска инфицирования — это медицинские работники и отдельные категории сотрудников правоохранительных органов.

Читайте также: В январе 2021 года в ДНР ожидают поставку первой партии вакцины «Спутник V»

Как сообщало ИА REGNUM, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также анонсировал начало поставок первой партии российской вакцины от коронавируса в январе 2021 года.

Отметим, что представители украинской власти по политическим мотивам лишили граждан возглавляемой ими страны возможности вакцинироваться вакциной «Спутник V», которая могла производиться для нужд украинских граждан в городе Харькове.

Читайте также: Производство российской вакцины на Украине: Медведчук огласил план действий