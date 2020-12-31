Курск, 31 декабря, 2020, 12:32 — ИА Регнум. Медицинский кислород начнёт производить «Фабрика технических газов «Атмосфера» в Курской области. Это первое предприятие региона, получившее соответствующую лицензию, сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе администрации области.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

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Необходимый пакет документов предприятию помогли подготовить отраслевые департаменты Минпромторга РФ совместно с комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и ОАО «Фармстандарт-Лексредства». 28 декабря лицензия была оформлена. Медицинский кислород будут поставлять в лечебные учреждения региона.

Просьбу в оперативном получении лицензии руководство фабрики озвучил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову в ходе его рабочего визита Курскую область 20 ноября 2020 года.