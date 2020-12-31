Москва, 31 декабря, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Решение командира белорусского ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрия Балаба вручить президенту республики Александру Лукашенко чёрный берет бойца структуры «за особые заслуги» вызвало неоднозначную реакцию интернете. Граждане выразили своё отношение 31 декабря в социальной сети Facebook.

President.gov.by Александру Лукашенко вручили черный берет ОМОНа

«Эти ребята красавцы походу думают, что тут уже все от них зависит», — пишет Alecia B.

Многие пользователи поддержали данное решение. Граждане уверены, что позиция Лукашенко по поддержке силовых структур во время протестных акций сыграла позитивную роль и спасла Белоруссию, в отличие от действий бывшего президента Украины Виктора Януковича.

«Заслужил. Не бросил своих, как Янукович», — пишет пользователь под псевдонимом «Дом советов».

Другие же восприняли данную новость со смешанными чувствами. Граждане уверены, что чёрный берет должны носить только настоящие сотрудники ОМОНа, иначе подобные подарки могут в конце концов превратиться в фарс.

«Он мне всегда нравился. Но в последнее время стал напоминать Бердымухамедова. Тот тоже и стрелок и ездок и много что ещё», — поделился своим мнением Rufat O.

Нашлись и те, кто охарактеризовал фигуру Лукашенко, как спорную, и поэтому, по их видению, чёрный берет ему не полагается.

«ОМОН должен бороться со смертельно опасным криминалом и защищать народ от преступников, а происходит наоборот», — считает Наталья М.

Напомним, 30 декабря командир белорусского ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба вручил президенту республики Александру Лукашенко чёрный берет бойца структуры «за особые заслуги».