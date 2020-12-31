Петропавловск-Камчатский, 31 декабря, 2020, 15:01 — ИА Регнум. Жители Камчатки и Чукотки первыми в России встретили Новый 2021 год. В самых восточных регионах страны уже наступила полночь (15:00 мск).

Дарья Драй ИА REGNUM

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«Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым 2021 годом и хочу пожелать, в первую очередь, здоровья и благополучия каждой камчатской семье. Ведь от этого зависит процветание нашего края. Наш край будет таким, каким мы захотим его сделать сами. Его процветание зависит от труда, энергии, инициатив каждого из вас. Вместе у нас всё получится! С Новым годом, дорогие друзья! С Новым годом, Камчатка!», — поздравил с Новым годом губернатор Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, российский экипаж Международной космической станции — Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, записали видеообращение, в котором поздравили землян с наступающим Новым годом.