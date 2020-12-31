Рязань, 31 декабря, 2020, 12:07 — ИА Регнум. 139 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области 31 декабря, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Темп прироста составил 0,8%, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Скончались три человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Рязанской области подтверждено 18 тыс. 158 случаев заражения инфекцией. Показатель заболеваемости находится на уровне 1624,42 на 100 тыс. населения (по РФ — 2151,66 на 100 тыс. населения). Выздоровели 16 тыс. 616 человек, в том числе 146 — выписаны за сутки.

По данным федерального оперативного штаба, скончались ещё три пациента рязанских больниц. Всего в летальной статистике 159 человек.