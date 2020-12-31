Воронеж, 31 декабря, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Ледяной дождь прошёл в Воронеже во второй половине дня 30 декабря, дождь продолжался до ночи 31 декабря, в результате дороги покрылись ледяной коркой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лед на дороге

По информации администрации города, для обработки тротуаров и дорог ночью коммунальщикам потребовалось 1 271 тонн пескосоляной смеси. В работах в ночную смену было задействовано 169 единиц техники.

«Уборка города и обработка тротуаров и дорог продолжается», — уточнили в мэрии.

По прогнозам Воронежского гидрометеоцентра, 31 декабря в Воронеже температура воздуха будет около нуля днём и до — 2 ночью, осадков не ожидается. В первый день 2021 года погода будет такой же, а вот в ночь на 2 января может пойти снег. Днём 2 декабря также не исключен снег и дождь при температуре +2.

Добавим, что по данным департамента здравоохранения Воронежской области, с 24 по 29 декабря из-за гололеда пострадали 850 жителей региона, большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась 61 пациенту.