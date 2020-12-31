Ашхабад, 31 декабря, 2020, 12:20 — ИА Регнум. ВТуркмении продлили действиеограниченийна посещение мечетей и мест паломничества. Данные меры были предприняты в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний в республике, сообщает 31 декабря Turkmenportal соссылкой нав Муфтиятреспублики.

(cc0) Ислам

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

До 31 января 2021 года для посетителей будет закрыт доступ к посещениям мест паломничества и мечетей.

Продление ограничительных мер предпринято в соответствии с постановлением Чрезвычайной комиссии Туркмении по борьбе с болезнями от 26 августа 2020 года.

В туркменскомСМИ напомнили, что в республике мечети были закрыты для посетителей 13 июля 2020 года.

Последний раз действие запрета на посещение мечетейпродлевалось 1 декабря на срок до конца 2020 года.