Калуга, 31 декабря, 2020, 12:23 — ИА Регнум. Губернатор Владислав Шапша поздравил жителей области с Новым годом и Рождеством Христовым. Об этом 31 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Губернатор Калужской области Владислав Шапша

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По словам главы области, «уходящий год был непростым. Мы вместе преодолевали трудности и проблемы, на которые он не скупился, но главное, он подарил нам бесценный жизненный опыт: мы научились быть ответственными за свою судьбу. Год был полон событий и ярких свершений, заставил по-новому оценить важность привычных слов: любовь, добро, милосердие, душевная щедрость, семейное счастье. Надеюсь, что 2021-й станет годом больших возможностей и добрых новостей. Нам предстоит отпраздновать юбилей Калуги, 60-летие первого полета человека в космос. Это достойные поводы собраться вместе и встретить эти важные даты как и полагается региону с удивительной историей и традициями».

Владислав Шапша пожелал жителям Калужской области счастья, удачи, здоровья и благополучия.