Барнаул, 31 декабря, 2020, 11:48 — ИА Регнум. Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан одновременно и с Новым годом и с Рождеством. Также он выразил надежду, что в 2021-м году столица Алтайского края станет еще уютнее и современнее.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Красноармейский проспект. Барнаул

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»В преддверии праздников принято вспоминать самые яркие моменты года, подводить итоги и строить планы на будущее. 2020 год был непростым, он внёс в нашу жизнь много перемен.

Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, вместе со всей страной мы достойно отпраздновали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, жители города поддержали инициативу присвоения Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести», провели мероприятия, посвященные 290-летнему юбилею краевой столицы. Продолжилась реализация национальных проектов — строительство новых школ, детских садов, дорог и мест для комфортного отдыха.

Слова особой признательности в эти праздничные дни хочу передать всем, кто в непростых эпидемиологических условиях обеспечивает стабильную работу всех систем жизнеобеспечения города: врачам, педагогам, волонтерам, работникам транспорта и ЖКХ. Спасибо вам, дорогие барнаульцы, за добросовестный труд, ответственность, и активную жизненную позицию.

Впереди у нас большая, напряженная работа. Уверен, что вместе мы справимся с любыми трудностями, воплотим в жизнь все планы и замыслы. Благодаря вашим инициативам и неравнодушному отношению в 2021 году Барнаул станет еще уютнее и современнее», — сказал глава Барнаула.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Барнауле, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, решили оставить детей без одного из главных новогодних развлечений — катания со снежных горок.

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