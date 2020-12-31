Москва, 31 декабря, 2020, 13:30 — ИА Регнум. Заявление президента Молдавии Майи Санду о том, что она готова посетить Россию, если получит соответствующее приглашение, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 31 декабря в социальной сети Facebook.

Новый президент Молдавии Майя Санду

«Ну, так бы и сказала напрямую, что набивается в гости к ВВП. Да никто же не против», — пишет Сергей Р.

Многих комментаторов возмутила такая постановка вопроса со стороны президента Молдавии. Граждане уверены, что данный политик пока не представляет интереса для руководства России, поэтому приглашение в ближайшее время она не получит.

«А может наоборот, может для начала у России спросить надо, что ей такого сделать надо, чтобы Россия её пригласила?», — задаётся вопросом Александр Х.

Другие отметили, что ничего негативного в данном условии Санду нет. Граждане уверены, что без приглашения приехать в другую страну не могут даже президенты, поэтому позиция главы Молдавии является правильной.

«Вообще-то без приглашения не ездят даже президенты. Так что ничего крамольного она сказала», — считает Владимир С.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что российский МИД может своеобразно воспринять послание Санду и принципиально не приглашать её в Россию. Люди не считают такое вероятное стечение обстоятельств разумным.

«Сейчас российские дипломаты выскажут всё, чтобы Майя в РФ не ехала. И будут удивляться потом, почему от России все шарахаются, кроме Мадуро», — поделился мнением Владимир Б.

Напомним, 31 декабря президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что готова посетить Россию, если получит соответствующее приглашение.