Санкт-Петербург, 31 декабря, 2020, 11:30 — ИА Регнум. За последние сутки в Санкт-Петербурге констатировали еще 84 смерти от последствий коронавирусной инфекции, сообщили 31 декабря в федеральном оперштабе. По суточной смертности от ковида Северная столица уже который день остаётся на непочетном первом месте, обгоняя Москву и любые другие регионы РФ. Новый суточный показатель едва не дотянул до «рекордного» уровня в 86 смертей за сутки, зафиксированного 8 декабря по итогам предыдущих суток.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль скорой помощи у больницы Святого Георгия в Петербурге, лечащей COVID-19

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За минувшие сутки «петербургская» смертность дала более 14% от общероссийской (593 летальных исхода). На второй строчке — Москва (73 смерти), третье место делят Воронежская и Ростовская области (по 28 смертей). С учетом новых данных, в Петербурге от ковида скончалось 7694 человека за время пандемии. По общему числу летальных исходов город на Неве уступает столице (11 209 смертей).

Что касается новой суточной цифры выявленных носителей, то в Петербурге сохраняется так называемое плато — выявлено 3758 новых случаев, что на шесть случаев меньше, чем днем ранее. Нарастающим итогом выявлено 242 124 случая заражения коронавирусом за время пандемии.

Из числа заболевших ковидом в Петербурге выздоровели 148 447 человек, в том числе 3573 человека выписаны за последние сутки.

По данным городского оперштаба от 31 декабря, за последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 39 161 человека. Под медицинским наблюдением находятся 825 человек.