Под Калугой в лобовом столкновении автомобилей погибли два человека
Посёлок Бабынино, Калужская область, 31 декабря, 2020, 11:25 — ИА Регнум. Лобовое столкновение двух легковых автомобилей Chevrolet Cruze и BMW произошло рано утром 31 декабря на 200 км автодороге М-3 «Украина» в Бабынинском районе Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.
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На месте ДТП
В результате ДТП оба водителя столкнувшихся автомобилей погибли. Пострадали четыре человека, в том числе ребёнок.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. На месте ДТП работу правоохранительных органов координирует прокурор Бабынинского района.