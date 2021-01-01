Барнаул, 1 января, 2021, 05:08 — ИА Регнум. Ожиданий от 2021 года немного, сказал алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

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«Главное, пожалуй, чтобы мы перестали носить маски. Ну, и второе, уже профессиональное, хочется, чтобы грядущая избирательная кампания получилась яркой», — пояснил он.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Антон Понкрашёв отмечал, что настороженно относится к намерению Госсовета РФ взяться за оценку эффективности работы губернаторов.

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