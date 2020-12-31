Калуга, 31 декабря, 2020, 11:06 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев от имени депутатов городской Думы поздравил калужан с Новым 2021 годом и светлым праздником Рождества Христова.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги Главы городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

В поздравлении говорится: «Уходящий 2020 год был непростым для всех нас. Сегодня я хочу выразить благодарность каждому жителю Калуги за ежедневный труд, за любовь и преданность родному городу. У Нового года есть счастливая особенность с боем курантов он зачеркивает всё плохое, что случилось в прошедшем году и дарит шанс начать всё с чистого листа. Но главное, он дает нам силы поставить перед собой новые цели и идти к ним с новым упорством. В последнюю минуту уходящего года мы загадываем одинаковые желания: здоровья себе и родным, всего самого доброго близким, друзьям, своей Родине. И пусть всё загаданное обязательно сбудется!».

Юрий Моисеев пожелал, чтобы в каждую калужскую семью с первыми шагами нового года вошли мир, любовь и взаимопонимание.