Барнаул, 1 января, 2021, 04:40 — ИА Регнум. Директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин считает, что наступивший 2021 год будет очень хорошим рабочим годом, дел будет много у всех. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM об ожиданиях, он, в частности, отметил:

Дарья Антонова ИА REGNUM Недвижимость

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«Хочется простой стабильности, и думаю, что таким наступивший 2021 год и будет. Год Быка — это работяга, трудяга. Взлётов и падений таких, как были в 2020 году, не будет. Я полагаю, что нас ждёт такой хороший рабочий год. Цены на недвижимость вряд ли упадут, но и вряд ли вырастут.

Скорее, по году они в процентах десяти скорректируются — не более того. Сделок будет много, ипотека так же — на низком уровне. Все, кто не успели купить жильё в этом году по причине того, что его просто не было, — будут покупать в 2021 году. Много новых проектов жилищных комплексов выходит. Работы и застройщикам, и риелторам и банкирам будет очень много».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Дворядкин отмечал, что не уверен в прогнозе Минстроя РФ о росте цен на жилье в 2021 году.

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