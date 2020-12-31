Эдмонтон, Канада, 31 декабря, 2020, 09:00 — ИА Регнум. Сборная России переиграла в овертайме национальную команду Швеции в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею 2021 года, проходящего в Эдмонтоне (Канада). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alexey Chernyadyev Сборная России по хоккею

Игра состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» и закончилась победой российской команды в овертайме со счетом 4:3.

В составе сборной России шайбами отличились Егор Афанасьев (8-я минута), Родион Амиров (20-я, в большинстве), Кирилл Кирсанов (50-я, в большинстве) и Марат Хуснутдинов (64-я, при игре 4×3). При этом на 1-й минуте Родион Амиров также забил гол, однако эта шайба была отменена из-за того, что капитан сборной России Василий Подколзин блокировал шведского вратаря.

В составе Швеции голами отметились Арвид Костмар (15-я), Александр Хольц (36-я) и Ноэль Гунлер (60-я, при игре 6×5).

Отметим, по итогам группового этапа сборная России набрала восемь очков и обеспечила себе как минимум второе место в группе В.