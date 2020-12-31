Томск, 31 декабря, 2020, 08:00 — ИА Регнум. Под самый занавес 2020 года в Томской области произошло событие, шокировавшее томичей. Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM томский политолог Сергей Шпагин, речь идёт об аресте мэра Томска Ивана Кляйна.

Admin.tomsk.ru Иван Кляйн

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»Областной центр был буквально шокирован известием об аресте мэра Томска Ивана Кляйна. Всем казалось, что он пользуется прочной поддержкой областных властей и серьёзных проблем с законом не имеет», — отметил политолог.

Однако, по его словам, «столкновение групп интересов вокруг контроля над земельными участками в городе только набирает силу».

"Кажется, что арестом мэра это не ограничится», — подытожил Сергей Шпагин.

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Как сообщало ИА REGNUM, мэра Томска Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года. Позже он был арестован по обвинению в превышении должностных полномочий. 23 декабря стало известно, что в отношении Кляйна, временно отстранённого от должности мэра Томска, возбуждено второе уголовное дело о превышении должностных полномочий.

А его супруга Галина Кляйн обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).