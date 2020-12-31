Барнаул, 31 декабря, 2020, 07:57 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 31 декабря, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1539 человек, причём 12 из них добавили в сводку только за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества больных внебольничной пневмонией (9388 человек, +56 за сутки) и ОРВИ (16 534 человека, +145 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 32 912 человека (+213 за сутки).

Тяжелобольных насчитывается 383 (минус 18 за сутки), к аппаратам ИВЛ подключены 109 пациентов (минус один за сутки). Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1205 (+22 за сутки). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 29 477 человек (+370 за сутки).

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