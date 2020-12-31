Абакан, 31 декабря, 2020, 07:29 — ИА Регнум. Жертвами COVID-19 в Хакасии стали ещё восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 декабря в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Умерли 80-летний мужчина и семь женщин в возрасте от 56 до 89 лет.

За весь период пандемии в Хакасии скончались 242 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, в республике по состоянию на 31 декабря выявлено 17 552 носителя коронавируса. Выздоровели 14 490 человек.