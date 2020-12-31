Тегеран, 31 декабря, 2020, 14:06 — ИА Регнум. 30 декабря министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намакизаявил, что страна будет закупать вакцины COVID-19 у надежных иностранных компаний параллельно с производством отечественных вакцин. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Намаки поздравил иранский народ с успешным проведением первого этапа испытаний вакцины на людях, заявив, что Иран будет производить отечественные вакцины в форме совместного предприятия с иностранной компанией, а заодно будет закупать вакцины из зарубежных стран.

Первая инъекция в рамках 1-й фазы испытания вакцины COVID19 на людях, произведенной офисом исполнения приказа Имама Хомейни, была введена 29 декабря. Церемония состоялась в присутствии вице-президента по вопросам науки и техникиСорены Саттари и министра здравоохранения Саида Намаки.

Вакцина под названием «Ков Иран Баркат» была введена первому добровольцу без каких-либо побочных эффектов, таких как шок или лихорадка.