Москва, 30 декабря, 2020, 22:44 — ИА Регнум. Заявление избранного президента США Джозефа Байдена о том, что страна должна адаптировать к современным реалиям приоритеты в обороне на фоне опасности, которая, по его мнению, исходит от России и Китая, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 30 декабря в социальной сети Facebook.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

«Что они докопались к России? Вон Китай куда опаснее, и уже давно», — поделился мнением Oleksii D.

Многие пользователи порекомендовали Соединённым Штатам прекратить вести агрессивную внешнюю политику и лезть во внутренние дела других стран. Граждане уверены, что сами США являются вызовом для всего остального мира.

«Лучшим ответом и России, и всему миру со стороны США будет заткнуться самим США на этот и последующие годы! Назойливость и агрессия США граничат с мудростью — насильно мил, любим и уважаем никогда не будешь!» — пишет Наталия Б.

Некоторые предположили, что США сами виноваты в том, что Россия начинает создавать им конкуренцию на геополитической карте мира.

«Палка, как известно, о двух концах, США создали интернет в первую очередь в разведывательных целях, теперь начинают пожинать плоды, технологии развиваются и всё больше в мире желающих воспользоваться благами цивилизации, и в сфере осведомлённости в том числе», — считает Владислав С.

Нашлись и те, кто призвал не обращать внимания на заявления Байдена, ведь, как уверены люди, он участвовал в фальсификациях во время голосования за президентское кресло в США.

«Байден возглавлял группу жуликов, фальсифицировавших выборы. Он не президент Америки. Зачем его слушать? Давайте дождёмся официальной инаугурации», — написал пользователь под псевдонимом «Дом советов».

Напомним, 29 декабря избранный президент США Джозеф Байден заявил, что страна должна адаптировать к современным реалиям приоритеты в обороне на фоне опасности, которая, по его мнению, исходит от России и Китая.