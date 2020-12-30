В 2020 году снизились цены на жилье в центре Москвы
Москва, 30 декабря, 2020, 21:53 — ИА Регнум. По итогам 2020 года только в двух административных округах Москвы произошло снижение стоимости жилья. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Объединенную группу риэлторских компаний города.
Так, незначительное понижение стоимости жилой недвижимости зафиксировано в Центральном административном округе столицы. Стоимость квадратного метра в этой локации уменьшилась немного — всего на 0,24%. В итоге средняя цена «квадрата» на вторичном рынке в центре Москвы составляет 541,2 тыс. рублей.
Более существенно цены опустились в Троицке. Здесь стоимость квадратного метра упала по итогам 2020 года на 4,2% — с 127 тыс. до 122 тыс. рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, рост стоимости жилья в России может быть связан не только с запуском программы льготной ипотеки, но и удорожанием стройматериалов.