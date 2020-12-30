Москва, 30 декабря, 2020, 21:53 — ИА Регнум. По итогам 2020 года только в двух административных округах Москвы произошло снижение стоимости жилья. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Объединенную группу риэлторских компаний города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая квартира

Так, незначительное понижение стоимости жилой недвижимости зафиксировано в Центральном административном округе столицы. Стоимость квадратного метра в этой локации уменьшилась немного — всего на 0,24%. В итоге средняя цена «квадрата» на вторичном рынке в центре Москвы составляет 541,2 тыс. рублей.

Более существенно цены опустились в Троицке. Здесь стоимость квадратного метра упала по итогам 2020 года на 4,2% — с 127 тыс. до 122 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, рост стоимости жилья в России может быть связан не только с запуском программы льготной ипотеки, но и удорожанием стройматериалов.