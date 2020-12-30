Лондон, 30 декабря, 2020, 21:26 — ИА Регнум. Правительство Великобритании вводит жесткие ограничения «четвертого уровня» в ещё целом ряде районов Англии, 30 декабря передает BBC.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

В Лондоне и прилегающих районах жесткий карантин из-за коронавируса был введен ещё 19 декабря. С 31 декабря к ним присоединятся все центральные районы, северо-восток, части северо-западных и части юго-западных районов.

Ограничения вводятся из-за «второй волны» пандемии коронавируса и нового штамма SARS-CoV-2, который стремительно распространяется в королевстве.

Читайте также:Половина граждан Италии готова жаловаться на нарушителей карантина