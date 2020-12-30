Бишкек, 30 декабря, 2020, 21:21 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Киргизии зафиксировало значительное увеличение числа жителей республики умерших от пневмонии. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете.

Эдвард Мунк. У смертного одра

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Так, если в январе — октябре 2019 года на 100 тысяч населения насчитывалось 9 умерших от пневмонии, то за аналогичный период 2020 года этот показатель достиг 22 умерших на 100 тысяч населения. То есть за год он вырос в 2,3 раза.

При этом, за десять месяцев прошлого года от пневмонии умерло 505 человек, что в составляет 33% от общего числа смертей в результате болезней органов дыхания, за такой же период нынешнего года количество умерших от пневмонии возросло до 1 189 человек, то есть 53% смертей от болезней органов дыхания.

Также минздрав зарегистрировал увеличение на 15% количества случаев заболевания пневмонией — за десять месяцев предыдущего года зарегистрировано 26 тысяч заболевших, а за тот же период текущего года уже 30 тысяч.

Наибольшее увеличение заболеваемости пневмонией отмечено в Иссык-Кульской области — в 1,9 раза, в Чуйской области — в 1,3 раза и в столице республики — на 24%.