Москва, 30 декабря, 2020, 23:00 — ИА Регнум. Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулеба о том, что Киев отказался от российской вакцины против COVID-19, потому что данный препарат якобы является гибридным оружием РФ против его страны, вызвало негодование в интернете. Граждане оставили свои комментарии 30 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"У них будет вакцина Phizer на основе революционной РНК технологии, применявшийся только на животных, до этого момента. Ничего, что третий этап испытаний закончится в 2022 году», — пишет Kir N.

Многие комментаторы предположили, что в Украине всё-таки появится российская вакцина. Граждане предположили, что она попадёт на территорию страны обходными путями.

«Просто в Украине скоро появится «реверсная» вакцина, к примеру, из Белоруссии. Для Украины это обычная схема. Правда тут время решает многое. Ну, это их решение», — пишет Михаил Г.

Другие же пришли к выводу, что руководство Украины ждёт бесплатных доз вакцины из США и Европы. Поэтому они пытаются дискредитировать российский препарат в глазах мирового сообщества.

«Оказалось всё очень просто. Команда Зе ждёт, когда США и Евросоюз выдадут Украине вакцину бесплатно. За это надо-то, всего лишь, сказать, что российская вакцина ненастоящая. И всё», — считает Андрей М.

Нашлись и те, кто оказался уверен, что подобные действия руководства Украины ставят население страны под угрозу. Данное обстоятельство должно лечь в расследование преступлений украинских властей, считают люди.

«За такую позицию, которая не ставит во главу угла жизни людей, надо судить», — считает Дима Ш.

Напомним, 30 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Киев отказался от российской вакцины против COVID-19, потому что данный препарат якобы является гибридным оружием РФ против его страны.