Киев, 30 декабря, 2020, 20:58 — ИА Регнум. Закон «О внутреннем водном транспорте» подписал украинский президент Владимир Зеленский 30 декабря, сообщили в его офисе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и западные военные корабли

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внутреннем водном транспорте», который парламент принял 3 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, принятый 3 декабря Верховной радой вышеуказанный закон разрешает грузовым судам всех стран, кроме России, осуществлять перевозки по внутренним водам Украины.