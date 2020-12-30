Вашингтон, 30 декабря, 2020, 20:46 — ИА Регнум. Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США выполнили беспосадочный полёт к границам Ирана и обратно, сообщило 30 декабря американское Центральное командование (СЕНТКОМ).

U.S. Air Force B-52H

Самолёты побывали над Средиземным морем, Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией и над Персидским заливом. Они совершили перелёт из США, который обеспечивался самолётами-заправщиками KC-135 и KC-10.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Ирана обвинили президента Штатов Дональда Трампа в организации убийства 3 января 2020 г. иранского генерала, командующего «Аль-Кудс» (подразделение Корпуса стражей Исламской революции) Касема Сулеймани.