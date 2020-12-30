В Швейцарии пациент дома престарелых умер после вакцинации от COVID-19
Люцерн, Швейцария, 30 декабря, 2020, 20:44 — ИА Регнум. В Швейцарии пациент дома престарелых скончался после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил 30 декабря надзорный орган по лекарственному рынку при министерстве внутренних дел страны Swissmedic.
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Как уточняется, 91-летний постоялец дома престарелых в Люцерне скончался через несколько дней после получения прививки от COVID-19.
При этом отмечается, что мужчина страдал от целого ряда хронических заболеваний и специалисты не нашли прямой связи между вакцинацией и наступлением его смерти.
«Имеющаяся у нас исчерпывающая информация указывает на естественную причину смерти», — сообщают в Swissmedic.
Напомним, в Швейцарии начата массовая вакцинация населения от коронавируса препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech.
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