Люцерн, Швейцария, 30 декабря, 2020, 20:44 — ИА Регнум. В Швейцарии пациент дома престарелых скончался после вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил 30 декабря надзорный орган по лекарственному рынку при министерстве внутренних дел страны Swissmedic.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Как уточняется, 91-летний постоялец дома престарелых в Люцерне скончался через несколько дней после получения прививки от COVID-19.

При этом отмечается, что мужчина страдал от целого ряда хронических заболеваний и специалисты не нашли прямой связи между вакцинацией и наступлением его смерти.

«Имеющаяся у нас исчерпывающая информация указывает на естественную причину смерти», — сообщают в Swissmedic.

Напомним, в Швейцарии начата массовая вакцинация населения от коронавируса препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech.

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