Тверь, 30 декабря, 2020, 20:32 — ИА Регнум. Следственный комитет выясняет обстоятельства ДТП, в результате которого погиб председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов. Об этом сообщили 30 декабря в пресс-службе следственного управления по Тверской области.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По предварительным данным, сегодня около 14:00 на 90-м километре автодороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец столкнулись автомобиль Hyundai Santa Fe под управлением 56-летнего Константинова и автомобиль Mazda под управлением 37-летней женщины.

В результате ДТП Константинов от полученных травм скончался на месте, второй водитель был госпитализирован.

По данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой предполагается установить все обстоятельства ДТП. На место происшествия прибыло руководство следственного управления по Тверской области, следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и сотрудники Кашинского межрайонного следственного отдела.

Сообщается, что по итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.