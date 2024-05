Вашингтон, 30 декабря, 2020, 20:23 — ИА Регнум. Портал Game Rant составил список лучших саундтреков видеоигр 2020 года. Статья была опубликована 30 декабря на сайте издания.

bohed

Редакция издания посчитала, что в 2020 году лучшую музыку создали композиторы таких проектов, как Doom Eternal, Cyberpunk 2077, Final Fantasy 7 Remake, The Last Of Us Part II и Ghost Of Tsushima. В список также вошли саунтреки Spider-Man: Miles Morales, Hades, Persona 5 Royal и Genshin Impact.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что портал Wccftech опубликовал рейтинг лучших игр 2020 года в жанре ужасов. Первое место редакция издания отдала The Last of Us Part II студии Naughty Dog.