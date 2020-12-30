МИД РФ прокомментировал осквернение Вечного огня в Белграде
Москва, 30 декабря, 2020, 20:10 — ИА Регнум. Власти Сербии оперативно отреагировали на инцидент с Вечным огнём в Белграде, сообщили 30 декабря в пресс-службе МИД РФ.
Комментируя нападение вандалов на скульптурную композицию «Вечный огонь» в Парке освободителей Белграда, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила:
Российский дипломат добавила, что Москва уверена в неотвратимости наказания виновных. Она сказала, что советские и югославские войны заплатили высокую цену за мир, за свободу Европы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти сербской столицы, где в ночь на 30 декабря был повреждён Вечный огонь, уже очистили мемориал от краски, цемента и оскорбительных надписей. Однако механизм подачи газа удастся отремонтировать только к 6 января.