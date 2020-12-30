Тюмень, 30 декабря, 2020, 19:24 — ИА Регнум. В Тюменской области перед Новым годом были сданы в эксплуатацию три новые сельские школы. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Школа в деревне Ушакова Тюменского района

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Отмечается, что 30 декабря были сданы школы: в деревне Ушакова Тюменского района площадью более 8 тыс. кв. м, в селе Горнослинкино Уватского района площадью более 3 тыс. кв. м, в Вагайском районе в селе Касьяново открылась малокомплектная школа площадью 600 кв. м.

«Думаю, это хороший новогодний подарок детям, родителям и педагогам. Все новые школы оснащены современным оборудованием, которое позволяет применять передовые образовательные технологии», — отмел глава региона Александр Моор.