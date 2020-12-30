Нижний Новгород, 30 декабря, 2020, 19:22 — ИА Регнум. «Нижэкология-НН» подозревается в нарушении закона о защите конкуренции. Теперь организацию могут оштрафовать. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области.

Government-nnov.ru Мусоровозы

По результатам проверки УФАС нашло нарушения в работе «Нижэкологии». По мнению ведомства, организация «навязывала гаражным кооперативам невыгодные условия договора на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами».

«Периодичность вывоза отходов, предлагаемая ООО «Нижэкология-НН» гаражным кооперативам, без возможности учета фактического наполнения контейнеров создавала условия, при которых региональный оператор мог осуществлять сбор и транспортирование ТКО в рамках оказания услуг в тех случаях, когда отходы не образовались, то есть накопление ТКО не осуществлено, контейнеры не заполнены. В данном случае потребители оплачивали бы услуги, фактически им не оказанные, что может привести к ущемлению интересов потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

Таким образом, «Нижэкология-НН» признано нарушившим закон «О защите конкуренции», и ему может грозить административная ответственность.