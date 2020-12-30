Ульяновск, 30 декабря, 2020, 19:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается расследование по валютному делу. Проходят обыски, устанавливаются новые подозреваемые. Об этом сообщается на сайте Приволжского таможенного управления.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Обыски проводились в Ульяновске сотрудниками таможенного ведомства, УФСБ по Ульяновской области, следователями УМВД по региону. Отмечается, что в результате проведения 16 обысков «установлены новые лица и организации, причастные к совершению незаконных валютных операций».

В настоящее время проводятся следственные действия в отношении подозреваемых, назначены экспертизы изъятых предметов и документов.

В ведомстве напоминают, что в сентябре 2020 года Самарской таможней было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы, зарегистрированной в городе Ульяновске. Его подозревают в совершении валютных операций по переводу в рамках восьми международных контрактов более $290 тыс. на счета нерезидентов (Китай) с использованием подложных документов. В пересчёте по курсу ЦБ России речь идёт о сумме около 17 млн рублей.

Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее общественный омбудсмен по развитию цифровой экономики, член генсовета «Партии Роста» Илия Димитров заявил, что затраты на создание инфраструктуры, которая обеспечит устойчивость цифрового рубля, могут окупиться уже через год после появления этой валюты.