Рим, 30 декабря, 2020, 19:17 — ИА Регнум. Власти Италии рассчитывают, что учащиеся средней школы с 7 января 2021 года вернутся к очному обучению, заявил журналистам в среду, 30 декабря, премьер-министр Джузеппе Конте.

(сс) Jill Carlson Школьник в защитной маске

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Окончательное решение будет приниматься в соответствии с актуальной эпидемиологической ситуацией. Предполагается, что предельная заполняемость классов составит 50%, остальные школьники будут учиться дистанционно.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов. В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение.

По данным на29 декабря, в Италии умерли 73 029человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на659 (днем ранее— на 445). Выздоровели1 425 730человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на17 044(днем ранее — на14 675). Число подтвержденных носителей выросло на11 212(днем ранее — на8585). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 067 487 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены568 728человек — на6493 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами. Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой. В течение восьми дней (два дня до и после Рождества, а также Нового года) «красной зоной» становится вся Италия.