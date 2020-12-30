Рим, 30 декабря, 2020, 18:56 — ИА Регнум. У Конституционного суда Италии нет принципиальных возражений против того, чтобы прививки от коронавируса были обязательными, заявил в среду, 30 декабря, президент суда Джанкарло Корраджо.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Для этого парламент должен будет принять особый закон, пояснил он.

Ранее в правительстве Италии высказывали предположения, что прививки от коронавируса должны стать обязательными по крайней мере для отдельных категорий граждан (госслужащих и особенно врачей).

Первыми в Италии будут прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовую вакцинацию власти намерены начать в конце января 2021 года. Вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам сделать эти прививки.

По данным на29 декабря, в Италии умерли 73 029человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на659 (днем ранее— на 445). Выздоровели1 425 730человек (более 2% населения страны), за сутки этот показатель увеличился на17 044(днем ранее — на14 675). Число подтвержденных носителей выросло на11 212(днем ранее — на8585). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет2 067 487 — более 3% населения страны. В настоящее время заражены568 728человек — на6493 меньше, чем днем ранее.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Особые и более жесткие ограничения введены на период праздников (21 декабря — 6 января) — в частности, жителям запрещено перемещаться между регионами. Ограничения не распространяются на тех, кто возвращается домой. В течение восьми дней (два дня до и после Рождества, а также Нового года) «красной зоной» становится вся Италия.